Por que Gustavo Gómez está jogando de máscara pelo Palmeiras?

Capitão do Verdão sofreu um choque de cabeça no clássico contra o Santos

No confronto entre Atlético-MG e Palmeiras, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, o zagueiro Gustavo Gómez entrou em campo com uma máscara de proteção em seu rosto, devido a uma lesão sofrida na última partida do Verdão, pelo segundo duelo consecutivo.

No clássico contra o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro paraguaio sofreu um choque de cabeça com o meia Lucas Lima, do Peixe, e teve que ser substituído no intervalo da partida. Após o jogo, exames constataram uma pequena fissura na face de Gustavo Gómez.

No entanto, o uso da máscara de proteção já se tornou um essencial para esse tipo de lesão, protegendo a área afetada de qualquer impacto, e permitindo o atleta de participar dos jogos normalmente. Além do caso de Gustavo Gómez, recentemente, na Copa do Mundo, o sul-coreano Son também utilizou o acessório em todos os jogos em que atuou.