Por que o Son, da Coreia do Sul, joga com máscara na Copa do Mundo 2022?

Jogador é o capitão da equipe no embate de estreia e comanda o ataque coreano para o duelo

Nesta quinta-feira (24), no primeiro duelo do Grupo H entre Uruguai e Coreia do Sul, o principal atacante coreano e capitão Son Heung-min entrou de máscara no confronto. Não tem sido novidade, já que o atleta participou de treinos com a equipe a usando nos últimos dias, antes do início da Copa do Mundo do Qatar.

O motivo para tal situação aconteceu no começo de novembro: no dia primeiro deste mês, o Tottenham enfrentou o Olympique de Marselha em partida válida pela Uefa Champions League, na vitória da equipe inglesa por 2 a 1. O atacante coreano precisou ser substituído logo aos 29 minutos de jogo, após sofrer uma pancada no rosto, que gerou a lesão que lhe fez utilizar a máscara. Son fez uma cirurgia no local lesionado e precisa utilizar a tecnologia para manter seguro o procedimento.

O duelo entre as equipes marca a estreia de Coreia e Uruguai na Copa do Mundo, na briga pelas duas vagas disponíveis do Grupo H. Além delas, Portugal e Gana também fazem seu primeiro embate pela Copa do Mundo nesta quinta.