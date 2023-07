Por que Gerson não joga pelo Flamengo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil

O meio-campista rubro-negro é desfalque para o jogo de ida da semifinal

O Flamengo enfrenta o Grêmio, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil de 2023 e tem alguns desfalques importantes. Além de Pulgar e David Luiz, Gerson não estará em campo contra a equipe gaúcha. O motivo é a suspensão. O meio-campista foi expulso no duelo anterior, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final.

Uma das principais contratações do Flamengo para esta temporada, Gerson se envolveu em confusão com Thiago Heleno, do Athletico, no duelo de volta da competição de mata-mata. Em seu lugar, o técnico Jorge Sampaoli pode escalar Victor Hugo.

Nesta sua segunda passagem pelo Rubro-Negro, Gerson disputou 35 jogos e foi titular em 33. Desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, com quem já havia trabalhado no Olympique de Marseille, o meio-campista vem subindo cada vez mais de produção.