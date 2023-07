Por que David Luiz não joga pelo Flamengo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil

O defensor rubro-negro é desfalque para o jogo de ida da semifinal

O Flamengo enfrenta o Grêmio, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil de 2023 e tem alguns desfalques importantes. Além de Pulgar e Gerson, David Luiz não estará em campo contra a equipe gaúcha. A zaga rubro-negra, desta forma, deverá ser composta por Léo Pereira e Fabrício Bruno.

A ausência de David Luiz é por motivos médicos, conforme informado pelo Flamengo. O zagueiro de 36 anos apresentou dores no joelho direito e sequer foi relacionado para o encontro de Copa do Brasil. O defensor atuou os pouco mais de 90 minutos contra o América-MG, no empate em 1 a 1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi bastante criticado pela sua atuação.

David Luiz disputou 33 jogos pelo Flamengo na temporada atual e é titular quase que absoluto do time. Só não foi titular em três ocasiões.