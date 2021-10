Por que final da Libertadores no Uruguai pode levar Felipe Melo à delegacia?

O meio-campista seria detido assim que pousasse no país; o Palmeiras, no entanto, acionou o departamento jurídico para evitar que isso aconteça

Poucos dias depois de confirmar sua participação na final da Libertadores, o Palmeiras acionou seu departamento jurídico para tomar as providências cabíveis quanto ao pedido de detenção de Felipe Melo, expedido pela Fiscalía de Montevidéu - órgão equivalente ao Ministério Público no Brasil - ainda em 2017.

À época, o pedido se deu após uma confusão generalizada em uma partida válida da Copa Libertadores. Na ocasião, o Palmeiras derrotou o Peñarol por 3 a 2, no Estádio Campeón del Siglo, mas a equipe paulista sofreu uma emboscada do time uruguaio na partida.

Felipe Melo, por sua vez, foi alvo do time adversário após algumas declarações na sua apresentação no clube. No confronto, o jogador deu um soco em um jogador adversário.

O jogador do Palmeiras seria ouvido logo depois da briga, porém acabou retornando para o Brasil, e com isso, o pedido para o depoimento não pôde ser cumprido. Desde então, o jogador não visitou o país em nenhuma ocasião.

É importante lembrar que o pedido não é de prisão, mas sim de detenção para que Felipe preste depoimento. Segundo apurou o Uol, o meio-campista seria inclusive detido assim que pousasse no país. O Palmeiras, no entanto, colocou seu departamento jurídico na jogada para evitar que isso aconteça, de olho na decisão do torneio continental contra o Flamengo no dia 27 de novembro.

O jogador Nahitan Nández, ex-jogador do Peñarol envolvido na confusão, passou pelo mesmo processo após o tumulto.

Como se deu a confusão?

Toda confusão se deu por conta de uma declaração de Felipe Melo na sua apresentação no Palmeiras, no início de 2017. O meio-campista disse, na ocasião, que defenderia as cores do Palmeiras a qualquer custo e que "daria tapa na cara de uruguaio" se fosse necessário. A fala, claro, tinha uma implicação figurada.

Mas a declaração não caiu nada bem para os jogadores uruguaios, que leveram ao pé da letra. E para infelicidade do Palmeiras, a equipe acabou caindo no mesmo grupo do Peñarol, time uruguaio, naquela Libertadores.

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

No duelo no Uruguai, em 26 de abril daquele ano, tudo parecia caminhar bem até o fim do jogo. O Palmeiras derrotou de virada a equipe uruguaia por 3 a 2, mas, assim que terminou a partida, uma confusão generalizada começou no gramado e nas arquibancadas.

Felipe Melo começou a ser cercado pelos jogadores da equipe local, quando acabou desferindo um soco no meia Matías Mier. A delegação palmeirense ficou trancada dentro do gramado com a confusão, enquanto a torcida era encurralada nas arquibancadas por torcedores do Peñarol.

No fim, as duas equipe foram punidas pela Conmebol com multas em dinheiro e jogos sem torcida. Agora, o Palmeiras começa a agilizar os processos para a final da Libertadores, incluindo a participação sem problemas de seu jogador.