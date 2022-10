Por que Dorival Júnior não treina o Flamengo contra o Cuiabá?

Treinador nem viaja com a delegação para a capital do Mato Grosso e concentra forças no Rio de Janeiro

Neste sábado (8), o Flamengo encara o Cuiabá, na abertura da 31ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), mas não contará com a presença do técnico flamenguista Dorival Júnior, que nem viajou para a capital mato-grossense.

Quem comandará a equipe diante do time do centro-oeste é o auxiliar técnico, e filho de Dorival, Lucas Silvestre.

O motivo da ausência de Dorival com o time na reta final do campeonato é que o foco do Rubro-Negro está nas copas, das quais é finalista. Já na próxima quarta-feira (12), acontece o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Por isso, não apenas Dorival deixou de viajar para o Mato Grosso. O time titular praticamente inteiro fica no Rio de Janeiro para se preparar para o jogo de ida da Copa do Brasil. O único titular a disputar o jogo contra o Cuiabá será o goleiro Santos.

O provável time titular que Lucas Silvestre deve mandar a campo é o seguinte: Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno, Ayrton, Diego, Vidal, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Mateusão.