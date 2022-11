Por que Cristiano Ronaldo "perdeu" gol contra o Uruguai na Copa?

CR7 saiu comemorando, mas o gol foi dado para Bruno Fernandes

Quando Portugal abriu o placar contra a seleção uruguaia, em jogo da segunda rodada da Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo saiu em disparada comemorando. O gol parecia ter sido marcado pelo atacante após cruzamento de Bruno Fernandes, mas após alguns minutos o tento acabou sendo creditado mesmo ao camisa 8 português.

Bruno Fernandes fez o cruzamento, Cristiano Ronaldo voou para cabecear. Mas o replay mostrou que CR7 não encostou na bola, que seguiu direto seu caminho rumo ao fundo das redes do uruguaio Sergio Rochet.

Bruno Fernandes tem sido um dos grandes destaques da seleção portuguesa neste início de Mundial, brigando pelo topo no ranking de garçons e agora também marcando gols (fez os dois da vitória sobre o Uruguai). Cristiano Ronaldo já balançou as redes na estreia contra Gana e entrou para a história como primeiro e único jogador a ter marcado em cinco edições diferentes da Copa do Mundo masculina.