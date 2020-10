Por que Cristiano Ronaldo não enfrenta o Barcelona pela Liga dos Campeões?

Craque português não poderá enfrentar Lionel Messi no Juventus x Barcelona, que se tornou o jogo mais aguardado da fase de grupos da Champions League

A quarta-feira (28) reserva um dos mais aguardados jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. A Juventus recebe o Barcelona, pela segunda rodada da competição continental, em busca da segunda vitória no certame. Além do atrativo óbvio do embate entre gigantes europeus, um confronto particular entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também era aguardado. Porém, o esperado duelo deve ficar para o jogo no Camp Nou, já que Cristiano Ronaldo não poderá atuar nesta quarta-feira.

O camisa 7 da ainda está com a Covid-19. Pelo menos isso foi o que o teste protocolar apontou, já que Ronaldo testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira (27).

O astro português contraiu a doença durante os jogos da seleção de seu país. A notícia de seu contágio se deu no dia 13 de outubro e desde então o craque segue isolado e sem jogar. Ele já perdeu três jogos: um com e dois com a Juventus. O protocolo da Uefa manda que testes sejam feitos nos jogadores 24 horas antes do pontapé inicial e, mais uma vez, CR7 testou positivo.

Existe, porém, uma acusação de que Cristiano Ronaldo quebrou o protocolo de isolamento requerido pela doença e ele deve ser investigado por tal atitude. O ministro dos esportes da , Vincenzo Spadafora comentou sobre o caso e afirmou que CR7 desrespeitou as regras.

"Cristiano não respeitou o protocolo. Há uma investigação do gabinete da promotoria federal para provar isso", declarou Spadafora à Rai Tre.

Portanto, o esperado duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi terá de esperar. E dependendo do resultado das investigações, o português pode pegar alguma suspensão que o deixe ainda mais tempo afastado dos gramados.