Por que Caio Paulista desfalca o São Paulo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil?

O lateral-esquerdo sofreu uma lesão na coxa em duelo válido pela Copa Sul-Americana

O São Paulo tem dois grandes desfalques para o jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Além do atacante Luciano, Caio Paulista não é opção para Dorival Júnior no duelo que define um dos classificados para a grande decisão.

Caio Paulista sentiu uma lesão na coxa direita, no segundo tempo da vitória sobre o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O diagnóstico foi de estiramento na coxa.

A expectativa, portanto, é de que o lateral-esquerdo desfalque o São Paulo por mais jogos. A título de curiosidade, o atacante Erison já passou pelo mesmo problema físico no departamento médico do Tricolor e se recuperou em pouco mais de um mês.