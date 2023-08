Por que Luciano desfalca o São Paulo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil?

Jogo é válido pela semifinal da competição nacional

O São Paulo terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (16), contra o Corinthians, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O atacante Luciano está fora do confronto decisivo. O jogador está suspenso devido a um cartão amarelo no jogo de ida na Neo Química Arena.

O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na Copa do Brasil e fica fora do duelo. Luciano foi advertido após comemorar seu gol marcado em frente a torcida do Corinthians. A provocação irritou os torcedores, que arremessaram objetos em direção ao campo, provocando uma confusão entre os jogadores. O atacante recebeu a punição por ter começado o tumulto. O árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, relatou em súmula que: "por comemorar o gol de sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária chutando a bandeira de canto".

Com a derrota na ida por 2 a 1, em Itaquera, a equipe precisa reverter a vantagem do rival para avançar à grande final da Copa do Brasil. O time de Dorival precisa vencer o Majestoso por dois gols de diferença para garantir a classificação. Uma vitória por um gol leva a definição para os pênaltis.

Ferraresi, Igor Vinícius, David, Patryck, Caio Paulista e Galoppo estão machucados e não devem ser relacionados. O lateral-direito Raí Ramos não estará à disposição por já ter atuado na competição por outra equipe. Sem Luciano, artilheiro da equipe na temporada ao lado de Calleri com 10 gols, o São Paulo deve iniciar o Choque-Rei com a seguinte escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (James Rodríguez); Lucas e Calleri.