Por que Aguero deixou o jogo do Barcelona e foi levado ao hospital?

O jogador sentiu um desconforto no peito e foi substituído ainda no primeiro tempo do empate contra o Alavés

O Barcelona, além de mais um resultado decepcionante no Campeonato Espanhol, teve outra grande preocupação neste sábado (30) ao enfrentar o Alavés dentro de casa. Recém recuperado de uma lesão muscular e com apenas cinco jogos disputados pela equipe, Sérgio Agüero deixou o Camp Nou de ambulância após pedir para ser substituído ainda no primeiro tempo.

A vida de Sergio Agüero no Barcelona não tem sido fácil. Desde que chegou, no meio deste ano, o atacante viu seu grande amigo Lionel Messi deixar o time, se lesionou e está vivendo um momento atípico, de baixa, do clube catalão. Agora, possivelmente, mais um problema pode ter atingido o jogador de 33 anos, que preocupou companheiros e torcedores ao deixar o campo neste sábado (30).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O que aconteceu com Agüero durante Barcelona x Alavés? Por que ele foi para o hospital?

Foto: Getty Images

Ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 contra o Alavés, Agüero levou as mãos ao peito, foi atendido em campo por alguns minutos mas, por fim, pediu para ser substituído. O jogador, andando, logo foi levado aos vestiários junto com a equipe médica do Barcelona e acabou sendo encaminhado, de ambulância, para um hospital, segundo informações e imagens da Catalunya Radio.

VÍDEO. Marxa una ambulància amb el Kun Agüero del Camp Nou. pic.twitter.com/sBn7RfxnxL — LaTdT (@LaTdT) October 30, 2021

Após o jogo, Sergi Barjuan, técnico interino do Barcelona, foi perguntado sobre o caso e explicou o que sabia no momento. "Eu lhe perguntei. Ele me disse que estava um pouco tonto. Descobri agora que o levaram ao hospital para ver o que ele realmente tem. Não sei mais".

Mais tarde um pouco, o Barcelona divulgou uma nota curta dizendo que Agüero sofreu um episódio de desconforto no peito e, para uma análise cardiológica, foi levado ao hospital. Ainda não foram divulgadas mais informações, nem sobre o estado do jogador nem sobre a possível causa ou a natureza de seu problema.

❗️ 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑴𝒆́𝒅𝒊𝒄𝒐!



O meia @aguerosergiokun sentiu um desconforto na região do tórax e foi levado ao hospital para um exame cardíaco.



O zagueiro @3gerardpique tem uma sobrecarga no músculo sóleo da panturrilha direita. pic.twitter.com/j6biXHyBts — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 30, 2021

A Goal vai atualizar esta nota conforme tiver mais informações sobre o estado de Sergio Agüero.