Uma nova frente de conflito acendeu-se entre o presidente da LaLiga, Javier Tebas, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, depois de o primeiro ter respondido em tom acalorado e com críticas mordazes ao extenso comunicado publicado pelo segundo na sua conta do Instagram, classificando-o de "digno de pena" e questionando as verdadeiras motivações por trás do momento defensivo escolhido para a mensagem.

Infantino havia publicado na passada segunda-feira uma longa mensagem composta por 15 imagens, através da sua conta pessoal e da conta oficial da FIFA no Instagram, na qual defendeu com veemência a organização do Mundial, apoiou os critérios de arbitragem adotados e atacou aqueles que descreveu como "propagadores de ódio e de falsos rumores", sublinhando que a FIFA "está na linha da frente a organizar e a apresentar o melhor espetáculo do mundo", enquanto outros o criticam.

Mas a resposta de Tebas chegou de forma rápida e dura, através da sua conta oficial, começando por dizer: "Hoje, Gianni Infantino escreveu uma mensagem digna de pena na sua conta do Instagram e na conta da FIFA", antes de pôr em causa o conteúdo e o momento da publicação do presidente da entidade internacional.

O dirigente espanhol prosseguiu em tom acalorado: "Ninguém nega que o futebol gira em torno da emoção e da união, mas a transparência, a boa governação e a prestação de contas nunca são ódio; são um dever. As instituições fortes não questionam a credibilidade de quem faz perguntas; respondem-lhes."

Tebas não se ficou por aqui e foi mais longe nas suas críticas, dirigindo uma mensagem direta a Infantino: "Uma ideia, Gianni: quando um líder dedica uma mensagem inteira a difamar quem exerce um escrutínio legítimo, é natural que nos perguntemos... porquê precisamente agora? Haverá algo que explique este tom defensivo? Estará a acontecer algo que desconhecemos?", numa referência clara às suas suspeitas sobre a existência de razões ocultas por trás da defesa acérrima do presidente da FIFA.

Esta é a mais recente escalada numa série de desentendimentos recorrentes entre Tebas e Infantino, que giram frequentemente em torno de questões de governação e transparência na gestão do futebol mundial, da organização das competições internacionais e da disputa de influência entre as instituições futebolísticas europeias e a entidade internacional.