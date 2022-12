Por que a camisa reserva do Brasil é azul

Em 1958 a seleção brasileira conquistou a sua primeira Copa do Mundo vestida de azul, mas já havia usado a cor ainda antes

O Brasil é a seleção canarinho por causa da camisa amarela, que passou a ser usada em 1952 e conquistou o seu lugar como a mais pesada e icônica do futebol mundial, mas o uniforme reserva, na cor azul, tem uma importância enorme para a nossa história e a das Copas do Mundo. Afinal de contas, foi vestindo a camisa reserva que o Brasil conquistou, em 1958, o primeiro de seus cinco títulos mundiais.

Mas fica sempre a curiosidade: por que a camisa reserva do Brasil é azul? Uma resposta simples aponta que o azul é uma das cores presentes na bandeira nacional. É claro. Mas o motivo que fez a seleção brasileira jogar de azul é mais aleatório do que você pode acreditar.

A primeira vez que a seleção brasileira vestiu uma camisa azul foi na Copa do Mundo de 1938. E foi, digamos, por acidente. O Brasil não pôde usar seu uniforme titular no duelo contra a Polônia e precisou usar camisas emprestadas. A cor em azul, no entanto, não era em tom escuro, e sim mais claro. E como as peças foram arranjadas na última hora, o time entrou em campo sem usar o escudo da então CBD (precursora da CBF). Os brasileiros venceram por 6 a 5 na prorrogação.

Mas a camisa azul de 1938 foi uma exceção, uma curiosidade até então. Tudo mudou em 1958. O Brasil chegava à final daquela Copa do Mundo e enfrentaria a Suécia, país-sede, na decisão. Ficou definido que os suecos entrariam em campo com o uniforme titular, com as camisas amarelas como as da nossa seleção. Pouco antes de a bola rolar, o Brasil conseguiu comprar camisas na cor azul. Para inspirar os jogadores brasileiros, supersticiosos, foi dito que a camisa em tom escuro era em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida, a Padroeira do Brasil.

O Brasil vestiu azul e sua sorte então mudou. Campeão em 1958, a camisa reserva se estabeleceu de vez e é usada até hoje com poucas variações: às vezes com detalhes em amarelo, às vezes em branco e agora, em 2022, com uma mistura híbrida de detalhes em verde e amarelo.