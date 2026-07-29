O clube Al-Ahli, da Arábia Saudita, ficou sem presidente após a divulgação de uma decisão oficial da diretoria da empresa do clube a respeito de seu ex-presidente, Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi havia anunciado anteriormente sua renúncia ao cargo de presidente do Al-Ahli, após 3 anos passados nessa função.

O site oficial do Al-Ahli publicou um comunicado no qual anunciou a aprovação, por parte da diretoria da empresa do clube, da renúncia do presidente do conselho de administração do clube, Khaled Al-Ghamdi, dirigindo-lhe agradecimentos e reconhecimento pelo que ofereceu e desejando-lhe sucesso na próxima etapa.

A empresa do Al-Ahli afirmou que o que foi conquistado ao longo da etapa anterior representa uma continuação de um trabalho institucional integrado, valorizando os esforços empreendidos por Khaled Al-Ghamdi durante todo o seu período de presidência, além de seu papel na conquista de diversos ganhos que continuarão a fazer parte da trajetória do clube.

Al-Ghamdi deixou o Al-Ahli após 3 anos passados no cargo, desde 2023, período no qual conquistou diversos feitos, com destaque para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas temporadas consecutivas, além do título da Supercopa Saudita após 9 anos de jejum.

O Al-Ahli não revelou seu novo presidente, mas alguns relatos indicam que não há intenção de escolher outro presidente, diante do desejo do Fundo de Investimento Público saudita de colocar os clubes Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad à venda, a exemplo do Al-Hilal.

Vale lembrar que Khaled Al-Ghamdi será candidato ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, para suceder Yasser Al-Misehal, que renunciou ao cargo após 7 anos, em virtude da eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026 na fase de grupos.