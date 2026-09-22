O Real Madrid definiu um plano detalhado para seu jovem jogador Thiago Pitarch, com o objetivo de ajudá-lo a recuperar sua condição física, na esperança de que ele consiga uma oportunidade nas próximas partidas da equipe merengue.

O jornal "Marca" afirmou que a atual data Fifa veio a favor de Pitarch, já que o clube traçou para ele um plano para ajudá-lo a recuperar seu brilho no próximo período.

O plano inclui a participação do meio-campista com a equipe do Castilla nas próximas semanas, aproveitando a ausência do time principal das competições.

Isso lhe permitirá a oportunidade de trabalhar na recuperação da sua condição física após a lesão e de conseguir o tempo de jogo que ele não conseguiu ter com José Mourinho.

Pitarch havia retornado à lista do Real Madrid, mas não participou de nenhuma das quatro partidas (Inter, Rayo Vallecano, Elche e Atlético de Madrid).

Por isso, durante o período de pausa, ele se juntará à equipe reserva e estará à disposição de Julián López de Lerma, na próxima quarta-feira, na partida adiada do Castilla contra o Sant Andreu.

A decisão de Mourinho veio depois que Thiago sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a se ausentar da pré-temporada da atual temporada e a não atingir o nível de condição física necessário para atuar pela equipe merengue.

O Real Madrid não voltará a jogar até o próximo dia 10 de outubro, por causa da data Fifa, e, até lá, a equipe do Castilla disputará três partidas no campeonato (uma delas um dérbi) que serão úteis para Thiago ganhar minutos de jogo suficientes com a equipe reserva antes de voltar aos planos de Mourinho.

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Além disso, o programa preparatório intensivo de Thiago Pitarch (que possui as nacionalidades marroquina e espanhola), que se estende por três semanas, pode ser complementado com sua convocação para a seleção espanhola sub-20, que disputará uma partida contra o México em 30 de setembro, na qual o meio-campista também poderá participar.

A data dessa partida ainda não está confirmada, após o cancelamento do plano inicial de realizá-la em Ceuta.

Vale lembrar que Thiago Pitarch não joga uma partida há dois meses e meio, desde sua participação na final do Campeonato Europeu sub-19 com a Espanha, no último dia 11 de julho. Depois, sofreu uma lesão pouco tempo após seu retorno aos treinos em Valdebebas, e não jogou um único minuto desde então.