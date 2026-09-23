Yan Diomande está batendo à porta de Vinícius Júnior, e com força. O marfinense precisou de apenas 36 minutos para se tornar um dos principais destaques positivos do dérbi de Madri, apesar da derrota do Real diante do Atlético (2 a 1) no estádio Metropolitano, no último domingo, pela LaLiga.

Diomande entrou em campo com o Real jogando com dez homens, o Atlético à frente no placar e o confronto praticamente decidido. Ainda assim, longe de se esconder, ele dominou o lado esquerdo, assumiu a responsabilidade e terminou a partida como um dos jogadores mais ativos de Mourinho no segundo tempo, segundo o jornal espanhol "Marca".

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Mas o que empurra Diomande rumo ao time titular não é apenas seu bom desempenho e a preocupante queda de rendimento de Vinícius; ele conta também com o apoio da torcida, que quer ver o marfinense ocupar o lugar do brasileiro em especial.

Em resposta à pergunta "Você acha que Diomande deveria ser titular, e no lugar de quem?", 86% dos participantes da enquete da "Marca", que ultrapassou 50 mil votos, consideraram que ele deveria ser titular no lugar de Vinícius.

Por outro lado, 7% apoiaram sua titularidade em detrimento de outros jogadores, sendo eles Mbappé, Bellingham ou Güler, enquanto 7% consideraram que ele não deveria ser titular. Dessa forma, o percentual de votos favoráveis à titularidade de Diomande chegou a 93%.

Comparação no dérbi

No dérbi de Madri, Vinícius completou 8 de 11 passes, com um índice de acerto de 73%, sendo 78% no campo de ataque e 50% no campo de defesa.

Já Diomande foi mais preciso, completando 9 de 10 passes, com um índice de sucesso de 90%, além de 89% no campo de ataque e 100% no campo de defesa.

Também houve um número marcante para um jogador que entrou em campo enquanto o Real Madrid sofria com a inferioridade numérica: Diomande tocou na bola 31 vezes, contra apenas 22 de Vinícius.

O marfinense também foi mais decisivo nos duelos, completando 4 dribles bem-sucedidos em 6 tentativas, enquanto Vinícius conseguiu superar os defensores apenas uma vez. Diomande ainda sofreu 5 faltas, contra apenas uma falta sofrida pelo brasileiro.

Já o único item em que Vinícius se sobressaiu nessa comparação foi a distância percorrida com a bola, sendo 93 metros contra 72 metros de Diomande, uma diferença que também está relacionada ao tempo que cada jogador passou em campo.

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