"Ponto de virada": Baldé toma decisão definitiva sobre seu futuro no Barcelona

O espanhol Alejandro Baldé decidiu deixar o Barcelona durante a janela de transferências de verão, depois de sua postura mudar radicalmente nos últimos dez dias, diante da redução de suas chances de atuar após a chegada de João Cancelo e do surgimento de Xavi Espart nos planos da equipe.

Baldé, até pouco tempo atrás, tendia a permanecer no Barcelona apesar das ofertas e dos rumores que o ligavam a uma saída, já que seu objetivo principal era ficar e disputar sua posição no elenco do treinador Hansi Flick.

O jogador tinha consciência de que seu papel nesta temporada não estaria garantido, mas estava disposto a brigar por seu lugar, antes de as contas mudarem após o Barcelona fechar oficialmente a contratação de Cancelo nos últimos dias.

Apesar de o diretor esportivo do clube já saber previamente da possibilidade da chegada de Cancelo, a conclusão da negociação alterou a situação de Baldé dentro da equipe, especialmente depois de ficar claro que a disputa pela posição de lateral-esquerdo seria mais difícil.

E a atuação de Xavi Espart como titular diante do Elche veio para aumentar os receios de Baldé, antes de Flick tirá-lo da relação de jogadores para a partida, decisão que o jogador considerou um ponto de virada decisivo em seu futuro no Barcelona.

Após uma série de conversas nas últimas horas, Baldé definiu sua posição e decidiu buscar um novo clube antes do fechamento do mercado de transferências, levando seu empresário Jorge Mendes a começar a se movimentar, em cooperação com a direção do Barcelona, representada por Deco, para encontrar um destino adequado para ele.

Baldé desperta o interesse de vários clubes europeus, mas o pouco tempo representa um obstáculo para a conclusão da negociação, já que resta apenas uma semana para o encerramento da janela de transferências, enquanto a maioria dos clubes já definiu seus elencos para a nova temporada.

O Manchester United segue sendo a principal opção colocada diante do lateral espanhol, mas a postura do clube inglês mudou após suas últimas contratações, pois ele não pensa mais em contratar o jogador em definitivo, e sim prefere contar com seus serviços por empréstimo.

O Barcelona preferia vender Baldé em definitivo, mas o pouco tempo pode levar o clube a aceitar a fórmula do empréstimo, caso não encontre uma oferta adequada antes do fechamento do mercado.

Existem outras ofertas diante do jogador, mas elas não parecem ter o mesmo atrativo da opção do Manchester United, enquanto Mendes e Deco continuam buscando uma solução para o futuro de Baldé, em meio a expectativas de que o assunto possa permanecer em aberto até os últimos dias da janela de transferências.