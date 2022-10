Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Após garantir a permanência na Série B, a Macaca quer reencontrar a vitória; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo escapar de vez do rebaixamento, a Tombense recebe o Grêmio na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), em Muriae, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

A Ponte Preta entra em campo aliviada após garantir a sua permanência na segunda divisão. A Macaca está na 13ª posição, com 45 pontos e não pode mais ser alcançada pelas equipes que lutam contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Criciúma viu seu sonho do acesso praticamente ir embora após a derrota de virada para o Vasco na rodada passada. O Tigre está em nono lugar, com 52 pontos marcados.

Escalações:

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Bernardo, Guilherme Souza (Thiago Oliveira), Fábio Sanches e Formiga; Felipe Amaral, Fraga, Wallisson e Elvis; Fessin (Ribamar) e Lucca (Ribamar).

Escalação do provável CRICIÚMA: Gustavo, Gedeílson, Rodrigo, Rayan, Marcelo Hermes, Serrato, Rômulo, Ítalo, Hygor, Lohan e Fellipe Mateus.

Desfalques

Ponte Preta

Mateus Silva, Norberto, Artur, Echaporã e Léo Naldi estão todos suspensos.

Criciúma

Hélder e Cristovam estão suspensos.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Moisés Lucarelli, Campinas - SP

•Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (árbitro), Jose Reinaldo Junior e Barbara Loiola (assistentes), Pietro Stefanelli (quarto árbitro) e Philip Bennett (VAR)