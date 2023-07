Ponte Preta x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Tombense entram em campo na tarde deste sábado (15), no Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 17h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, a Ponte Preta terá o apoio de sua torcida para buscar a quarta vitória consecutiva no campeonato. Os resultados positivos colocaram a Macaca na 13ª posição, com 21 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento.

Do outro lado, a Tombense vem de derrota dentro de casa e perdeu a chance de sair do Z-4. A equipe mineira está na 17ª colocação, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Thiago Oliveira e Artur; Ramon Carvalho, Felipinho e Matheus Jesus ;Tales , Paulo Baya e Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Zé Vitor e Egídio; Pierre, João Pedro, Matheus Frizzo e Keké, Alex Sandro e Marcelinho. Técnico: João Burse.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?