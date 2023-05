Ponte Preta x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico de número 205! Ponte Preta e Guarani entram em campo na noite deste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 17ª posição do campeonato com 5 pontos, a Ponte Preta vem de vitória no jogo passado e quer o triunfo no clássico para tentar sair da zona de rebaixamento. A Macaca terá os retornos de Pablo Dyego e Felipe Amaral. Porém, Felipinho cumpre suspensão, enquanto Eliel e Edson estão lesionados.

Já o Guarani perdeu na partida anterior e caiu para o sexto lugar, com 12 pontos. O Bugre contará com as voltas de Bruno Mendes e Alan Santos, recuperados de problemas musculares. Por outro lado, Diego Porfírio é dúvida.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, a Ponte Preta venceu 9 vezes, o Guarani 5, além de 6 empates.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alvariño (Alan Santos) e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson, Régis e Bruninho; Bruno José e Derek (Bruno Mendes).

Desfalques

Ponte Preta

Eliel e Edson estão lesionados, enquanto Felipinho cumpre suspensão.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

