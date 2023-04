Ponte Preta x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (21), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta recebe o Criciúma na noite desta sexta-feira (21), no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Vindo de derrota na estreia, a Ponte Preta busca o triunfo para se recuperar na competição. A Macaca, campeã da segunda divisão do Paulistão, quer deixar a euforia para trás e voltar totalmente à Série B.

Do outro lado, o Criciúma ganhou na primeira rodada e busca a segunda vitória para embalar no campeonato. O time catarinense também se sagrou campeão de seu estadual e não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caique; Weverton, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Luiz Felipe e Elvis; Matheus Jesus, Jeferson Jeh e Pablo Dyego. Técnico: Hélio dos Anjos.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Hermes; Rômulo, Arilson, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Ponte Preta

Fábio Sanches, Léo Naldi e Ramon estão lesionados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?