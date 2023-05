Ponte Preta x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela quarta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta recebe o Botafogo-SP na noite desta terça-feira (2), no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

O primeiro ponto da Ponte Preta na Série B deste ano foi somado na última partida, no empate com a Chapecoense fora de casa. Ainda não é o bastante para a Macaca, mas pode dar um sinal de esperança para o time começar a reagir neste momento da competição. A equipe ocupa o 17ª lugar do torneio, com um ponto.

Do outro lado, o Botafogo-SP conta com três vitórias em três rodadas e está na 3ª colocação, com nove pontos conquistados. A Pantera busca o triunfo para permanecer 100% na competição.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caique; Weverton, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Luiz Felipe e Elvis; Matheus Jesus, Jeferson Jeh e Pablo Dyego. Técnico: Hélio dos Anjos.

Botafogo-SP: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Ponte Preta

Fábio Sanches, Léo Naldi e Ramon estão lesionados.

Botafogo-SP

Vitor Souza está lesionado.

Quando é?