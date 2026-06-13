A Suíça conquistou o primeiro pênalti de sua história na Copa do Mundo e converteu-o em gol contra o Catar, neste sábado, na primeira rodada da disputa do Grupo B, no Estádio de Levi, no estado americano da Califórnia.
O atacante Breel Embolo converteu o pênalti com sucesso aos 17 minutos, com um chute certeiro à direita do goleiro da seleção do Catar, Mahmoud Abu Nada.
A jogada do primeiro pênalti da Copa do Mundo de 2026 gerou polêmica arbitral sobre se houve impedimento antes da falta cometida pelo goleiro catariano.
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A Suíça e o Catar disputam o Grupo B da Copa do Mundo, que também inclui a Bósnia e Herzegovina e o Canadá, co-anfitrião do torneio.
O Canadá empatou com a Bósnia na primeira partida do grupo (1 a 1), em que a seleção europeia abriu o placar, antes que os anfitriões conseguissem o empate.