Polêmica sem precedentes na Alemanha: Matthäus lança um ataque contundente contra Klopp

Em uma polêmica sem precedentes na Alemanha, poucas horas antes do início da partida de estreia da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, Lothar Matthäus, detentor do recorde de partidas internacionais pela Alemanha, lançou um ataque contundente contra Jürgen Klopp e Thomas Müller, acusando-os de “falta de sensibilidade” e de complicar a tarefa do técnico Julian Nagelsmann, após a sugestão de escalar Deniz Undav no lugar de Jamal Musiala na partida contra Curaçao, marcada para amanhã, domingo.

De acordo com o que publicou o jornal alemão “Bild” neste sábado, Matthäus, campeão da Copa do Mundo de 1990, respondeu com veemência às declarações de Klopp e Müller, feitas no canal Magenta TV na qualidade de comentaristas, nas quais defenderam a escalação de Undav como meia-atacante (número 10) e sugeriram a entrada de Musiala como substituto apenas a partir dos 65 minutos.

Müller havia esclarecido sua posição dizendo: “Se todos os jogadores estiverem prontos, vejo Ondav como uma excelente opção. Ele tem senso de jogo. Apoio Ondav veementemente”, enquanto Klopp o apoiou dizendo: “Colocamos Ondav porque ele pode jogar como meia-atacante”, na escalação ideal que montaram para a estreia da seleção alemã no torneio.

Matthäus não escondeu seu forte descontentamento, dizendo: “Fiquei muito surpreso quando vi Jürgen Klopp e Thomas Müller recomendando a escalação de Deniz Ondav no lugar de Jamal Musiala na partida de estreia. Aceito a opinião deles, mas não quero ignorá-la. Acho que faltou sensibilidade a ambos”, acrescentando: “Jürgen Klopp, em particular, deveria ter sido mais consciente”.

O lendário jogador alemão enfatizou a importância de Musiala para a seleção, dizendo: “Para que a Alemanha tenha sucesso na Copa do Mundo, ela precisa da qualidade de Musiala. Por isso, devemos dar a ele confiança e tempo de jogo”, em uma mensagem clara de que a exclusão do jogador pode custar caro à Mannschaft no torneio.

Matthäus foi além, dirigindo uma crítica contundente a Klopp: “Não há dúvida de que os comentários de Klopp não facilitam a tarefa de Nagelsmann. Gostaria de saber o que Klopp diria se um analista esportivo o aconselhasse a deixar um de seus titulares no banco antes de uma partida importante na Liga dos Campeões”, em referência à contradição na postura do ex-técnico do Liverpool.

O campeão mundial pediu que se apoiasse Musiala em vez de levantar dúvidas sobre ele, dizendo: “Todos sabemos que Musiala ainda não está em sua melhor forma, mas, em vez de nos preocuparmos com ele, devemos apoiá-lo”. Ele também achou estranho “o comentário de Thomas Müller sobre a beleza de Musiala, seu ex-companheiro de equipe”, neste momento delicado.

Matthäus concluiu suas declarações com um tom de reprovação: “Ainda não foi disputado nem um minuto da Copa do Mundo, e esse tipo de discussão já começou, especialmente depois que Musiala mostrou melhora no segundo tempo contra os Estados Unidos”, em referência ao fato de que a polêmica precoce pode afetar negativamente o ânimo do jogador e da equipe antes do início do torneio mais importante do mundo.