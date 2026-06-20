Pochettino gera polêmica: a FIFA estava certa, apesar da indignação da torcida

Mauricio Pochettino, técnico da seleção americana, afirmou que a “determinação” foi o verdadeiro fator decisivo por trás da vitória convincente por 2 a 0 sobre a Austrália, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, alcançando duas vitórias consecutivas pela primeira vez em quase cem anos.

“Conquistamos a vitória graças à nossa determinação”, disse Pochettino na coletiva de imprensa após a partida disputada no estádio de Seattle. “O primeiro ataque começou com a pressão de Pepe e Balogun. Nós os forçamos a jogar com passes longos, algo que eles normalmente não fazem.”

O técnico argentino explicou que a mudança tática da formação 4-3-3 adotada contra o Paraguai para o 3-5-2 não foi apenas uma alteração superficial, mas veio para atender a uma filosofia ofensiva clara, dizendo: “Ao jogar com dois atacantes e três zagueiros, queríamos movimentar a bola rapidamente por esse triângulo, com a possibilidade de trocar de posições a qualquer momento. Queríamos que os jogadores se sentissem livres para se movimentar e não dessem aos adversários nenhum ponto de apoio.”

E acrescentou: “Queríamos que nossa linha defensiva conseguisse controlar a partida a partir da retaguarda. A pressão alta nos primeiros minutos foi um reflexo da postura que esperávamos dos jogadores”.

Sobre a trajetória da equipe no torneio, Pochettino disse em tom calmo: “Queremos continuar acreditando. Acreditando na nossa capacidade de vencer e que precisamos trabalhar muito. Estamos construindo nosso caminho dia após dia. Acho que apresentar um bom desempenho e vencer os jogos facilita tudo”.

O técnico argentino se recusou a entrar em detalhes sobre a escalação prevista para o confronto contra a Turquia na terceira rodada, afirmando: “É muito cedo para falar sobre nossas decisões. Todos os jogadores têm condições de jogar. Se quisermos vencer e realizar nossos grandes sonhos, devemos falar sobre a equipe, não sobre nomes”.

Em outro contexto, Pochettino defendeu os intervalos impostos pela FIFA, que dividem as partidas em quatro partes, dizendo: “Sol escaldante e temperatura acima de 30 graus Celsius, no meio do verão. Hoje foi bom fazer essa pausa para que ambas as equipes pudessem se hidratar e continuar apresentando uma partida emocionante. Foi necessário”, apesar das críticas dirigidas a essa medida por causa dos intervalos publicitários.

Vale lembrar que a seleção americana já garantiu sua classificação para as oitavas de final e se prepara para enfrentar a Turquia na última rodada da fase de grupos, buscando garantir a liderança do grupo e fortalecer sua posição no torneio que está sediando em casa.