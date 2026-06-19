Mauricio Pochettino, técnico da seleção americana, anunciou que ainda há dúvidas quanto à participação do atacante Christian Pulisic na partida decisiva de sua seleção contra a Austrália, pelo Grupo D, em Seattle.

O atacante americano havia desempenhado um papel fundamental na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia da Copa do Mundo na semana passada, antes de deixar o campo no primeiro tempo devido a uma lesão na panturrilha.

Pulisic continuou treinando individualmente esta semana, e Pochettino explicou que tomará uma decisão sobre sua participação após consultar a equipe médica.

O técnico argentino disse, na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Austrália: “Se ele não estiver disponível para jogar amanhã, estará na próxima partida. Ele está se esforçando muito. Christian é forte, tem uma mentalidade incrível e está se empenhando ao máximo para tentar se recuperar o mais rápido possível”.

As seleções dos Estados Unidos e da Austrália entram em campo para disputar a liderança do Grupo 4, após a vitória surpreendente da Austrália sobre a Turquia por 2 a 0; uma vitória para qualquer uma delas dará uma grande vantagem para garantir um caminho mais fácil nas fases eliminatórias.

A grande vitória da seleção americana sobre o Paraguai animou a torcida, mas Pochettino mostrou cautela em relação à ameaça representada pela seleção australiana.

Pochettino acrescentou: “Eles são uma equipe muito forte e acreditam de verdade no que fazem, mas precisamos igualar essa concentração para competir com eles”.