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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Pochettino deixa em aberto a participação de Pulisic na partida contra a Austrália

C. Pulisic
M. Pochettino
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Ausência marcante

Mauricio Pochettino, técnico da seleção americana, anunciou que ainda há dúvidas quanto à participação do atacante Christian Pulisic na partida decisiva de sua seleção contra a Austrália, pelo Grupo D, em Seattle.

O atacante americano havia desempenhado um papel fundamental na goleada de 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia da Copa do Mundo na semana passada, antes de deixar o campo no primeiro tempo devido a uma lesão na panturrilha.

Pulisic continuou treinando individualmente esta semana, e Pochettino explicou que tomará uma decisão sobre sua participação após consultar a equipe médica.

O técnico argentino disse, na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Austrália: “Se ele não estiver disponível para jogar amanhã, estará na próxima partida. Ele está se esforçando muito. Christian é forte, tem uma mentalidade incrível e está se empenhando ao máximo para tentar se recuperar o mais rápido possível”.

As seleções dos Estados Unidos e da Austrália entram em campo para disputar a liderança do Grupo 4, após a vitória surpreendente da Austrália sobre a Turquia por 2 a 0; uma vitória para qualquer uma delas dará uma grande vantagem para garantir um caminho mais fácil nas fases eliminatórias.

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A grande vitória da seleção americana sobre o Paraguai animou a torcida, mas Pochettino mostrou cautela em relação à ameaça representada pela seleção australiana.

Pochettino acrescentou: “Eles são uma equipe muito forte e acreditam de verdade no que fazem, mas precisamos igualar essa concentração para competir com eles”.

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