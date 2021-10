Agora vai? Sergio Ramos tem nova 'data marcada' de estreia pelo PSG

Zagueiro ex-Real chegou a Paris em julho, mas ainda não jogou pela equipe. Estreia pode ser na sexta

A ida de Sergio Ramos ao Paris Saint-Germain foi uma das principais movimentações da última janela de transferências, mas desde o seu anúncio oficial, em julho deste ano, o defensor ainda não estreou pela equipe da capital francesa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar da demora e cobranças de torcedores, a espera deve chegar ao fim ainda nesta semana. Segundo o Le Parisien, jornal francês, o defensor espanhol deve ir a campo nesta sexta-feira, no duelo contra o Angers pela Ligue 1.

A escalação passa pelo fato de que Mauricio Pochettino não contará com Marquinhos, que defende a seleção brasileira. Sergio Ramos, recém-recuperado de uma lesão na panturrilha, deve ser a escolha do argentino para cobrir a ausência do brasileiro.

Após uma passagem vitoriosa de 16 anos pelo Real Madrid, Ramos foi uma das apostas do PSG, que reforçou o seu elenco com diversos craques. Entre os novos nomes em Paris, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi são os destaques.

Com uma vitória e uma derrota até aqui na Liga dos Campeões, o PSG tem como próximo desafio o Red Bull Leipzig, que ainda não pontuou na competição europeia. O duelo acontece na próxima terça (19), apenas três dias após a potencial estreia de Ramos pelo PSG.