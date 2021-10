Leonardo detona Real Madrid por postura com Mbappé: "Falta de respeito"

O diretor de futebol do PSG fez declarações pesadas na imprensa em relação à postura do clube merengue

A novela envolvendo Kylian Mbappé, PSG e Real Madrid segue ganhando novos capítulos. E dessa vez foi o diretor de futebol do Paris Saint-Germain, Leonardo, quem foi à imprensa para falar sobre o assunto... sem papas na língua.

Entrevistado pelo Gazzetta dello Sport, jornal italiano, foi convidado a falar sobre o assunto que vem ganhando as páginas do noticiário esportivo na Europa.

Leonardo, então, chamou a postura do Real Madrid envolvendo Mbappé de "falta de respeito", referenciando as várias vezes que nomes como o presidente do clube, Florentino Pérez e o atual treinador, Carlo Ancelotti, falaram abertamente da vontade de contar com o atacante no elenco merengue.

"Eles sempre falam que é mentira, mas o Real Madrid está trabalhando a muito tempo para contratar Mbappé. Há dois anos, estão falando publicamente sobre ele. Isso deveria provocar punição." exigiu o brasileiro. "É falta de respeito. Mbappé é um dos melhores do mundo. Ancelotti, Florentino Pérez, todos os jogadores, sempre falam dele... não é respeitoso."

Em algumas ligas, como por exemplo a NBA, dirigentes, treinadores ou jogadores de alguma equipe que realizarem determinados comentários, em relação a atletas de outros times, podem ser punidos com multas. Na Europa, porém, isso não está previsto no código que rege o esporte.

Leonardo e o resto da diretoria do PSG seguem deixando claro que o plano do clube é estender o contrato de Mbappé. O francês, porém, também já declarou em entrevistas que pretende deixar a França ao término do vínculo - e que gostaria de ter sido negociado nesta última janela de transferências.

Enquanto isso, também vale ressaltar que o Paris Saint-Germain chegou a recusar uma proposta de cerca de 200 milhões de euros do Real Madrid para contar com o atacante, na última janela.