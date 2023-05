Platense x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste domingo (14), no Vicente López; veja como acompanhar na internet

Platense e Racing se enfrentam neste domingo (14), às 16h30 (de Brasília), no Vicente López, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ocupando a 23ª posição na tabela, a Platense quer se afastar da zona de rebaixamento. A equipe, que tem 17 pontos, está há cinco jogos sem vencer no Campeonato Argentino, somando quatro derrotas e um empate.

Do outro lado, o Racing Club não se encontra no melhor momento da competição sob o comando de Fernando Gago. Com uma lista grande de desfalques, a equipe está na 16ª posição, com 18 pontos.

Em toda a história, este será o 29º duelo das equipes. A Platense, por sua vez, conquistou sete vitórias, empatou sete vezes e perdeu 14 vezes para o Racing. No último duelo, a equipe de Avellaneda conquistou uma vitória, por 1 a 0, fora de casa.

Prováveis escalações

Platense: Macagno; Morgantini, Vazquez, Suso, Pellegrino, Marcich; Rossi, Diaz, Taborda; Servetto e Quiroga. Técnico: Martin Palermo.

Racing: Arias; Mura, Sigali, Insua, Opazo; Moralazes, Oroz, Aviles; Hauche, Saliadarre e Reniero. Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Platense

Sem desfalques confirmados.

Racing

Matías Rojas, Maximilliano Romero, Paolo Guerrero, Gonzalo Piovi, Johan Carbonero, Leonel Miranda e Vechio, lesionados, estão fora.

Quando é?