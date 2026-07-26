O Al-Hilal, da Arábia Saudita, começou a preparar o plano alternativo, prevendo o fracasso de uma das suas maiores contratações aguardadas durante o atual período de transferências de verão, depois de as suas negociações com o francês Ousmane Dembélé terem esbarrado em vários obstáculos, levando o "Líder" a voltar-se rapidamente para uma nova opção que atua na Premier League inglesa.

O Al-Hilal tinha colocado Dembélé no topo das suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, mas a dificuldade de negociar com o seu clube, aliada ao enorme custo financeiro, levou a direção a estudar outros nomes capazes de liderar o projeto ofensivo da equipa.

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De acordo com o fiável jornalista Sacha Tavolieri, o senegalês Iliman Ndiaye surgiu como uma das principais alternativas em cima da mesa do Al-Hilal, tendo o jogador manifestado a sua disponibilidade para viver uma experiência profissional na liga saudita, após conversas iniciais realizadas entre representantes do clube e os seus agentes.

A fonte indicou que o negócio ainda se encontra nas suas fases iniciais, mas a direção do Al-Hilal vê em Ndiaye uma opção adequada, sobretudo perante o objetivo do diretor desportivo Richard Hughes de construir uma equipa forte e equilibrada durante o atual período de transferências, preparando-se para competir por todos os títulos.

Ndiaye possui números notáveis na sua carreira profissional, tendo disputado 214 jogos nas diversas competições, nos quais marcou 44 golos e assistiu para outros 23, elevando o total das suas contribuições ofensivas para 67, o que faz dele um dos jogadores ofensivos mais destacados candidatos a reforçar as fileiras do Al-Hilal.

O negócio de Dembélé continua a ser o maior sonho dos adeptos do Al-Hilal, mas, ao mesmo tempo, parece que a direção não pretende desperdiçar tempo, pelo que já começou a mover-se em mais do que uma frente, de modo a garantir a chegada de um extremo ofensivo de alto nível antes de baixar o pano sobre o mercado de verão.