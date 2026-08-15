O clube turco Galatasaray colocou o marroquino Abdessamad Ezzalzouli, ponta do Real Betis, entre suas opções para reforçar o elenco durante a atual janela de transferências, caso fracasse em fechar a contratação do brasileiro Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Segundo informações da imprensa turca reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo", o Galatasaray apresentou uma proposta no valor de 45 milhões de euros pelos serviços de Martinelli, mas o Arsenal ainda não aceitou a oferta, o que levou o clube turco a colocar Ezzalzouli como alternativa.

Ezzalzouli entra nos planos do Galatasaray

O jornal turco "Fanatik" apontou que o ponta do Betis representa o plano B do Galatasaray caso as negociações por Martinelli não avancem.

O Barcelona mantém cerca de 20% dos direitos de venda de Ezzalzouli, de acordo com o que consta na reportagem, enquanto o Betis não parece disposto a abrir mão do jogador com facilidade.

As informações confirmaram que o Betis, que até o momento não recebeu nenhuma oferta oficial do Galatasaray pelo marroquino, não pretende vender o ponta a não ser que chegue uma proposta próxima ao valor da cláusula de rescisão em seu contrato, estimada em cerca de 60 milhões de euros.

Ezzalzouli se aproxima do retorno

Ezzalzouli vive atualmente a fase final de seu programa de recuperação, após a lesão que sofreu com a seleção marroquina e que o tirou da participação na Copa do Mundo.

O jogador marroquino não viajou com a delegação do Betis à cidade italiana de Bari, em preparação para o amistoso contra a Inter, marcado para sábado, que representa o último compromisso do time andaluz no período de preparação para a nova temporada.

Betis anuncia a saída de Pablo Busto

Em outro contexto, o Real Betis anunciou a conclusão da transferência de seu jovem jogador Pablo Busto para o Ibiza, onde o lateral-direito assinou um contrato de duas temporadas.

A negociação foi concluída sem contrapartida financeira, com o Betis mantendo 35% dos direitos futuros do jogador.

Busto tem 20 anos e já havia atuado pelo time principal do Betis sob o comando do treinador Manuel Pellegrini, quando disputou duas partidas no Campeonato Espanhol na temporada 2023-2024.

O contrato do jogador com o Betis se estendia até junho de 2027, antes de o clube decidir aceitar sua saída para o Ibiza, mantendo um percentual de seus direitos futuros.