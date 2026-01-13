RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, do TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Paulista, com 31 títulos, o Corinthians começou a caminhada em busca do bicampeonato consecutivo com uma vitória convincente sobre a Ponte Preta, por 3 a 0. Com o resultado, o Timão soma três pontos e ocupa a vice-liderança da competição, empatado em pontuação com o líder São Bernardo.

Para o próximo compromisso pelo Paulistão, o técnico Dorival Júnior ainda tem uma dúvida na escalação. O goleiro Hugo Souza enfrenta um quadro de virose e sua participação no confronto é incerta. Caso não não esteja apto, Felipe Longo surge como o principal candidato a assumir a posição.

Do outro lado, o RB Bragantino também iniciou o Campeonato Paulista com vitória. A equipe de Bragança Paulista superou o Noroeste por 1 a 0 na estreia. Para a sequência do torneio, o técnico Vagner Mancini deve manter a política de rodízio no time titular, buscando preservar o elenco ao longo da competição.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo, Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão (Yuri Alberto).

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay está em recuperação física e Rodrigo Garro se recupera de uma cirurgia no punho.

RB Bragantino

Guzmán Rodríguez está machucado, enquanto Fabinho está em transição física.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

