Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoAtlético-MG
Mounique Vilela

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena do Grêmio; confira a programação e outras informações do jogo

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo

O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Gauchão após vencer o Juventude nos pênaltis por 4 a 1, o Grêmio volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. O Tricolor Gaúcho ocupa a 13ª colocação, com três pontos somados nas primeiras rodadas. A equipe venceu o Botafogo por 5 a 3, mas foi superada pelo Fluminense por 2 a 1 e pelo São Paulo por 2 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o América-MG no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, enquanto a situação no Brasileirão exige atenção. O Galo aparece na 15ª posição, com dois pontos, e ainda busca a primeira vitória no torneio nacional. A equipe mineira foi derrotada pelo RB Bragantino por 1 a 0 e empatou com Palmeiras por 2 a 2 e Remo por 3 a 3, mantendo a pressão por um melhor desempenho nas próximas rodadas.

Grêmio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon;Arthur, Noriega, Dodi e Pavon; Amuzu e Carlos Vinicius.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Dudu; Hulk.

Desfalques

Grêmio

Tetê segue lesionado.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Grêmio x Atlético-MG

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

GRE

Outros

CAM

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

8

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

0