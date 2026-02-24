Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo

O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Gauchão após vencer o Juventude nos pênaltis por 4 a 1, o Grêmio volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. O Tricolor Gaúcho ocupa a 13ª colocação, com três pontos somados nas primeiras rodadas. A equipe venceu o Botafogo por 5 a 3, mas foi superada pelo Fluminense por 2 a 1 e pelo São Paulo por 2 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o América-MG no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, enquanto a situação no Brasileirão exige atenção. O Galo aparece na 15ª posição, com dois pontos, e ainda busca a primeira vitória no torneio nacional. A equipe mineira foi derrotada pelo RB Bragantino por 1 a 0 e empatou com Palmeiras por 2 a 2 e Remo por 3 a 3, mantendo a pressão por um melhor desempenho nas próximas rodadas.

Grêmio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon;Arthur, Noriega, Dodi e Pavon; Amuzu e Carlos Vinicius.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Dudu; Hulk.

Desfalques

Grêmio

Tetê segue lesionado.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Grêmio x Atlético-MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

