Remo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Remo e Chapecoense se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Banpará Baenão, em Belém, pela 35ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por seis vitórias consecutivas na Série B, o Remo está na briga pelo acesso à Série A. Em terceiro lugar, com 57 pontos, a equipe está a quatro pontos do líder Coritiba. Em 34 jogos, acumula 15 vitórias, 12 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 55%.

Por outro lado, a Chapecoense em segundo lugar, também com 57 pontos, leva vantagem nos critérios de desempate, com vitórias a mais. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 na Arena Condá.

Remo: Léo Lang, Marcelinho, Kayky Almeida, Klaus, Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro, Diego Hernández, Nicolás Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha.

Chapecoense: Rafael Santos, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo; Everton, Rafael Carvalheira, Jiménez, Walter Clar, Giovanni Augusto, Marcinho; Neto Pessoa.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 2 de novembro de 2025

domingo, 2 de novembro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Banpará Baenão - Belém, PA

Retrospecto recente

Classificação

