Pisa x Cagliari 3 a 1, o placar

PISA x CAGLIARI 3 x 1





Gols: 9' do 1º tempo Moreo, 7' do 2º tempo Caracciolo, 9' do 2º tempo Caracciolo





PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (substituído por Albiol aos 1' do segundo tempo), Caracciolo, Canestrelli; Leris (a partir dos 45' do segundo tempo Toure), Marin (a partir dos 16' do primeiro tempo Hoejholt), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni (a partir dos 27' do segundo tempo Akinsanmiro); Durosinmi. Técnico: Oscar Hiljemark.





CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro (a partir dos 31' do segundo tempo, Albarracin), Dossena, Mina (a partir dos 1' do segundo tempo, Zappa); Palestra, Adopo (a partir dos 1' do segundo tempo, Pavoletti), Gaetano (a partir dos 19' do segundo tempo, Mazzitelli), Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy (a partir dos 19' do segundo tempo, Trepy). Técnico: Fabio Pisacane.





Árbitro: La Penna





Cartões amarelos: 2' do segundo tempo Ze Pedro, 15' do segundo tempo Obert, 16' do segundo tempo Aebischer, 33' do segundo tempo Dossena





Expulsos: 37' do primeiro tempo Durosinmi, 36' Obert (duas advertências)



