Pirlo revela estilo de futebol que quer aplicar na Juventus

Novo treinador bianconeri quer se inspirar no trabalho de um velho conhecido e futuro rival no futebol italiano

Em seu primeiro trabalho como treinador, Andrea Pirlo já sabe qual estilo de jogo quer implementar na . E ele deve se basear em um velho conhecido e futuro rival na Tim: Antonio Conte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na entrevista coletiva de apresentação, o treinador de 41 anos relembrou do time que bianconeri dirigido por Conte entre 2011 e 2014, no qual Pirlo fez parte como jogador. Naquelas três temporadas, a Juve foi tricampeão do Scudetto e o novo treinador do time quer algumas se inspirar naquele trabalho.

Mais times

"Talvez possamos alcançar aquele nível de desejo e coesão", disse Pirlo aos repórteres. "Mas é isso que eu quero trazer de volta: estes princípios, este DNA de trabalho e sacrifício, de suar pelos outros e só com este estilo você alcança objetivos".

Pirlo assume no lugar de Maurizio Sarri, que embora tenha conquistado um Scudetto, foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões e tinha um estilo de jogo muito questionável, o "Sarriball". O novo treinador já deixou que não será assim com ele.

"Eu quero trazer de volta o entusiasmo, que foi perdido na última temporada. Quero propor um futebol proativo e de dominação do jogo, como eu disse aos jogadores ontem", afirmou Pirlo.

Mais artigos abaixo

Por enquanto, a Juve tem apenas uma novidade para a temporada de 2020/21: o meia Arthur chega para o lugar de Miralem Pjanic, que vai para o . A expectativa é de que o brasileiro tenha um papel importante no meio de campo bianconeri, sendo o " Pirlo do Pirlo".

"Eu admiro ele. É um meia construtor que pode jogar em diversas posições. Ele tem qualidade e será muito utilizado", concluiu o treinador.