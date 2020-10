Milan, Everton e Real Sociedad: começo de campeonatos reservam líderes 'inusitados'

Primeiras rodadas instáveis dos 'favoritos' permitem que times emergentes brilhem. Outro destaque é o começo 100% do Aston Villa

Começos de campeonatos podem reservar momentos históricos e inusitados. Times que conseguem uma boa arrancada conseguem a honra de ocupar, pelo menos por algum tempo, as primeiras posições dos certames disputados. A realidade do futebol europeu é essa hoje: clubes que não considerados favoritos estão nas primeiras posições e estão ditando o ritmo dos que brigarão, de fato, pelo troféu ao final da temporada.

O líder da Premier League é o . Na , o primeiro lugar é ocupado pelo . E na , e dividem o posto mais alto da tabela de classificação. Nenhuma dessas equipes é considerada pequena ou sem tradição (em especial o Milan), ainda assim, não eram apontados como times que brigariam diretamente pelo título antes do torneio começar.

Embora esteja a apenas um ponto do líder, o caso que mais chama a atenção nesse início de campeonato inglês é o . O tradicional time de tem um jogo a menos que o líder , mas é a única equipe a vencer os quatro jogos disputados na liga inglesa até aqui.

O Everton, que conta com um meio de campo totalmente reformulado, a experiência de Carlo Ancelotti e Dominic Calvert-Lewin, artilheiro da competição em fase iluminada, não conquista um título da liga nacional desde 1987, quando levantou o seu nono troféu da primeira divisão inglesa.

A Real Sociedad é uma equipe que há alguns anos tem se estruturado e montado times competitivos. O caso do Milan, porém, é um dos mais curiosos. Há alguns anos falar que o tradicional time vermelho e preto seria um líder inusitado poderia ser encarado como algo completamente fora da realidade. Os tempos, porém, mudaram e agora o gigante de Milão luta para reencontrar o caminho da grandeza, e seu principal trunfo nesse período é Zlatan Ibrahimovic, que está com 39 anos e tem sido um dos mais importantes jogadores da equipe.

O último título nacional do Milan aconteceu na temporada 2010/11. Aquele time, conduzido por Massimiliano Allegri, contava com nomes como Ronaldinho Gaúcho, Alessandro Nesta, Van Bommel, Gattuso, Seedorf e o próprio Ibrahimovic.

A partir de agora, resta observar a sequência desses times para ver se conseguirão manter a toada. Essas lideranças inusitadas também contam muito com o tropeço das outras equipes favoritas, como Mancheser City, , , e .

Em um mundo do futebol mudado durante a pandemia do novo coronavírus, em que receitas caem e os estádios não contam mais com a pressão da torcida, é possível imaginar que nomes inesperados continuem a aparecer nas melhores posições dos campeonatos mais disputados do mundo.