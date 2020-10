Mourinho vê "abalo psicológico" após Tottenham ceder empate incrível contra West Ham

Spurs abriram 3 a 0, mas viram o rival reagir com três gols marcados nos minutos finais da partida em Londres

O procura explicações para o tropeço diante do neste domingo, em Londres, pela Premier League. A equipe da casa abriu boa vantagem com dois gols de Kane e um de Son nos primeiros 16 minutos, mas cedeu o empate por 3 a 3 no fim do jogo: Balbuena, aos 37, Sánchez, contra, aos 40, e Lanzini, aos 49 do segundo tempo, marcaram para os visitantes (veja todos os gols no vídeo acima).

Um José Mourinho com cara de poucos amigos deu a entender que iria rolar bronca no vestiário após o tropeço. "Futebol. É claro que tenho que analisar o nosso segundo tempo e vou fazer isso internamente, mas a vocês (jornalistas) prefiro dizer que são coisas do futebol e elogiar a postura do West Ham", afirmou o técnico.

O português ainda lamentou que os Spurs tiveram ótimas chances para fazer o quarto, como quando Kane acertou a trave. "Estávamos com o controle do jogo quando eles marcaram o primeiro e aumentaram a confiança. Meus jogadores não foram fortes psicologicamente o suficiente para lidar com isso. Perdemos dois pontos nos últimos segundos".

Son, que agora é um dos artilheiros da Premier League com sete gols, reconheceu que o golpe foi duro para o Tottenham. "Os caras estão devastados com este resultado. Acho que merecíamos os três pontos por termos jogado melhor até os dez minutos finais. Foi um choque", afirmou o sul-coreano.

"Futebol é isso. Não poderia acontecer jamais uma coisa assim, mas faz parte do futebol. Temos que estar focados até o apito final do árbitro. Não quero me sentir assim de novo, e isso pode ser uma boa lição para que nunca mais aconteça com a gente", concluiu.

Caso confirmasse o triunfo, o Tottenham estaria a três pontos do líder na tabela do Inglês. O empate, porém, deixa o time de Mourinho com oito pontos, na sexta colocação. O West Ham é o oitavo, com sete.