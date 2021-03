Internacional fica mais próximo do anúncio de Carlos Palacios

Jogador de 20 anos é um dos destaques do Unión Española e já foi convocado para a seleção chilena

O Internacional está próximo de anunciar o primeiro reforço da era de Miguel Ángel Ramírez no clube. Trata-se do chileno Carlos Palacios, de 20 anos, do Unión Española-CHI. Promessa do futebol de seu país, o meia-atacante este na última lista de convocados para a seleção principal do seu país pelo técnico Martín Lasarte. Antes, com Reinaldo Rueda, o jogador também já havia sido convocado em outras oportunidades.

Palacios atua tanto como ponta direita como meia atacante. Com seus 1,82m de altura, também se destaca nas bolas paradas. Na temporada 2020 do Campeonato Chileno, atuou em 32 das 34 rodadas da competição, marcando sete gols e dando seis assistências para os companheiros. A expectativa é de que esta semana a direção colorada confirme a negociação e o anuncie oficialmente como reforço.

Carlos Palacios em treino da seleção chilena. Foto: Reprodução/Twitter/ANFP

“É um jogador muito habilidoso e rápido, que abre as linhas adversárias com muita chegada ao gol", destacou o jornalista Alberto Jesus López, da Rádio ADN de Santiago. "Ele marca a diferença no futebol chileno e creio que a adaptação ao Inter não levará muito tempo".

"Considero que o futebol brasileiro vai fazer muito bem a Carlos Palacios, que já está pronto para dar este salto de qualidade em jogar em uma liga bem mais competitiva que a chilena e em uma equipe grande como o Inter. Em Palacios estão depositadas todas as esperanças do futebol chileno, ele é uma joia do nosso futebol”, completou.

A direção do Internacional mantém uma posição cautelosa e espera apenas a finalização dos trâmites burocráticos para anunciar a contratação do jovem jogador.

“Faltam detalhes jurídicos, algumas cláusulas que estão sendo discutidas. A contratação está bem encaminhada e o Inter deve anunciar até o final desta semana. Palacios é um jogador que foi observado pelo CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) e vai contribuir muito “, disse o presidente colorado Alessandro Barcelos à Goal.

Os valores da contratação giram em torno de dois milhões de dólares (R$ 11,2 milhões atuais). Este montante será pago em três anos, tempo do contrato que Carlos Palacios deve assinar com o Inter, e sairá integralmente dos cofres do clube, sem ajuda de investidores. O colorado está adquirindo 95% dos direitos do jogador.