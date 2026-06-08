Pierre van Hooijdonk destaca o melhor jogador da partida entre Holanda e Uzbequistão: “Ele é extremamente forte”

Pierre van Hooijdonk está agradavelmente surpreso com o primeiro tempo da seleção holandesa contra o Uzbequistão. Cody Gakpo, em particular, se destaca de forma positiva, segundo ele declarou à NOS.

“Contra a Argélia, foi na verdade uma de suas piores partidas pela seleção, mas agora é realmente o Gakpo que conhecemos na seleção holandesa”, começa Van Hooijdonk, enquanto são exibidos os melhores momentos do primeiro tempo, transmitidos de Nova York.

Gakpo já esteve perto de dar uma assistência, mas Donyell Malen não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede. “Depois de um passe incrível de Van de Ven, Gakpo dá um passe fantástico, e Malen tinha que ter marcado.”

Pouco depois, ele também foi o responsável pela grande chance de Tijjani Reijnders. “Há tanta sensibilidade nessa jogada. Já vimos isso várias vezes, essa combinação entre Gakpo e Dumfries. Ele coloca a bola de forma incrível, Reijnders também tinha que ter marcado.”

“Ele é tão forte fisicamente”, continua Van Hooijdonk. “E esse passe também, tão forte, mas tão preciso. Isso permite que Reijnders se desmarque. Ele é, neste momento, o nosso atacante mais perigoso.”

“Nos últimos torneios, ele tem sido assim todas as vezes. Esses sinais são muito promissores”, conclui o analista. Graças a um pênalti convertido por Gakpo, a Oranje está ganhando por 1 a 0 do Uzbequistão no intervalo.