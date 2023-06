Philadelphia Union x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na internet

Philadelphia Union e Inter Miami se enfrentam na noite deste sábado (24), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia - EUA, pela 19º rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os donos da casa estão na quarta posição da Conferência Leste com 31 pontos, na zona de classificação para os playoffs. Já o novo time de Lionel Messi ocupa a lanterna da tabela, em 15º lugar e com apenas 15 pontos conquistados.

Na última rodada as equipes jogaram fora de casa, o Philadelphia empatou com o Orlando City pelo placar de 2 a 2, enquanto o Miami perdeu de 3 a 1 para o New England Revolution.

No histórico de confronto entre as equipes, o time de Philadelphia leva pequena vantagem, foram sete jogos disputados, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. O último duelo aconteceu no começo da temporada 2023 e com direito a vitória por 2 a 0 para Miami.

Prováveis escalações

Philadelphia Union: Bendik; Mbaizo, Glesnes, Elliott e Wagner; McGlynn, José Martínez, Flach e Torres; Carranza e Uhre.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Krivtsov, McVey e Allen; Ruiz e Fray; Jean, Cremaschi e Stefanelli; Martínez.

Desfalques

Philadelphia Union

Sem desfalques confirmados.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 24 de junho de 2023

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Subaru Park – Pensilvânia, EUA