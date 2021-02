Pesadelo de Hazard no Real Madrid supera até a frustração de Kaká

Se a passagem do brasileiro pelos Blancos ficou marcada por muitas lesões, o belga já o superou como decepção

Eden Hazard chegou ao Real Madrid, em 2019, com a missão de ocupar a vaga deixada por Cristiano Ronaldo. Chegou por 115 milhões de euros, configurando a compra mais cara já feita pelos merengues, e herdou o número 7 imortalizado anos antes por CR7. Estar á altura do atacante português seria tarefa praticamente impossível, é claro, mas o veredicto atual da história do belga na Espanha é de completa decepção.

Em duas temporadas no Real Madrid, Hazard teve mais lesões do que em todos os seus sete anos de Chelsea. A última delas foi sofrida durante um treino neste fevereiro de 2021. O histórico no departamento médico, aliado à grande expectativa com a qual chegou, talvez tenha um paralelo mais recente com outro craque contratado pelos Blancos. Kaká foi para o Real Madrid na mesma temporada que marcou a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube espanhol, 2009-10, e sua passagem ficou marcada mais pelo excesso de lesões do que por qualquer outra coisa.

“No Real, (o problema) foi continuidade. Primeiro, por questão de lesão. No primeiro ano, com seis meses, tenho um problema no quadril. Aí vou empurrando, chego na véspera da Copa, tenho uma lesão no adutor. Me apresento um pouco antes [da Copa de 2010] em Curitiba, faço todo o tratamento. Após Copa opero o joelho, fico seis meses parado, toda a volta. Aí quando eu volto, tem o Mourinho”, contou o ídolo do Milan, hoje um ex-jogador, em entrevista para o SporTV, em 2018, destacando também a relação ruim que teve com o então treinador do time.

“Passei três anos tentando convencer o Mourinho de que eu podia ter mais oportunidades. Aí era uma escolha dele, estava fora do meu controle”, completou o meia-atacante, negociado pelo Milan aos espanhóis por 67 milhões de euros.

Segundo dados presentes no site Transfermarkt, Kaká desfalcou o Real Madrid em 29 de seus 120 jogos com o clube. Hazard disputou apenas 35 jogos em duas temporadas, sendo desfalque por lesão 50 vezes. Apenas este dado já mostra que se Kaká teve um sonho frustrado, a realidade atual de Hazard é de um verdadeiro pesadelo. Até porque se o então camisa 8 chegou dividindo protagonismo com CR7, Hazard veio com a promessa de ser "o cara" do time.

O resultado em campo também dá uma medida da decepção após as altas expectativas: Kaká marcou um total de 29 gols e deu 30 assistências pelo Madrid, contra apenas quatro tentos e cinco passes para gols do belga. Estes são os números absolutos, e é normal que um jogador com mais de 100 jogos tenha contribuído mais em relação a outro que não chegou a completar 40. Na média, contudo, a vantagem também é do brasileiro: 0.3 gols/jogo contra 0.1 e 0.4 assistências/jogo contra 0.2. Os números são da Opta Sports.

“É um momento complicado para o Eden”, avaliou o técnico madridista Zinedine Zidane nesta sexta-feira (05). “O momento é muito delicado para ele. É um jogador que, um dia, vamos ver jogar bem e sem lesões. Tomara que seja nesta temporada, depois desta lesão”, disse o francês.