Perto de fim de contrato, Taison não tem saída antecipada pelo Shakhtar

Alvo antigo do Internacional, atacante brasileiro vai defender o clube ucraniano até junho de 2021

Taison vai cumprir integralmente o contrato que tem com o . A Goal apurou que o clube ucraniano já avisou que não pretende antecipar para janeiro ou fevereiro a saída do brasileiro, cujo vínculo termina em junho de 2021.

Na visão do , que é dirigido pelo treinador português Luís Castro, o veterano atacante é peça fundamental na sequência da atual temporada, sobretudo no sonho do bicampeonato da .

Aos 32 anos, Taison é antigo alvo de interesse do Internacional, que nos últimos dias voltou a intensificar as conversas para uma eventual negociação. O desejava um acordo para já, mas caminha mesmo para tentar fechar um pré-contrato com o jogador.

Desde 2010 na , tendo inicialmente defendido o Metalist, o goleador brasileiro tem pelo menos uma certeza neste momento: não quer renovar com o Shakhtar, que, inclusive, pensa da mesma forma, visto que planeja rejuvenescer o setor ofensivo a partir de 2021.

Em agosto de 2019, vale lembrar, o chegou a fazer uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador revelado no Beira-Rio, mas não obteve sucesso na investida.