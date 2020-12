Taison no Internacional: as últimas notícias do possível retorno

O atacante do Shakhtar está sendo, novamente, ligado a uma volta ao time que o revelou; veja o que se sabe até agora

Um dos assuntos para o mercado brasilerio é a volta de Taison ao . O atacante já disse que não vai renovar o contrato com o e não descartou o retorno ao clube que o revelou.

Desde que saiu do Inter, como campeão da Libertadores, Taison se firmou no futebol ucraniano. Antes de se estabelecer no , onde atua desde 2013, o atacante passou pelo Metalist. Hoje, porém, voltar ao é uma ideia que agrada ao jogador.

A possibilidade de um acordo entre o jogador e o Inter começou a ser especulada ainda no meio do ano, quando o era comandado por Eduardo Coudet, que cobrava reforços da diretoria. O jogador e o treinador até chegaram a trocar mensagens.

Internamente, porém, o assunto Taison é sempre tratado com muita cautela - ainda mais em meio às dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da Covid-19. Todas as especulações de volta, e até mesmo conversas, foram negadas pelo clube.

À época, porém, Taison prometeu que poderia conversar oficialmente com o Internacional no final do ano - uma vez que, a partir de 1 de janeiro de 2021, já pode assinar um pré-contrato para o segundo semestre.

Em outubro o jogador chegou a se encontrar com Rodrigo Caetano, executivo do Inter, e reafirmar o desejo de voltar - algo bastante recorrente para o jogador, que nunca escondeu o carinho pelo time. As conversas, reveladas por ele mesmo ao canal do jornalista Luciano Potter, no Youtube, foram apenas iniciais, já que ele ainda está sob contrato com o Shakhtar, então, novamente, a possibilidade de novas tratativas no final de 2020 foi levantada.

Sem Coudet e com uma nova diretoria, o assunto voltou. No início de dezembro, antes do confronto com a pela Liga dos Campeões, o jogador falou sobre seu futuro, e deixou o Inter como possibilidade.

"A gente conversou com o Inter, conversou com outras equipes também. Balanço mais [pelo Inter] por causa da minha família, que tá lá no Brasil e eu tô muito tempo aqui fora já. Espero poder sentar agora nas férias para decidir o melhor para o meu futuro", disse o atacante ao Esporte Interativo.

O impasse agora, segundo Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante, é financeiro. Segundo ele, a ideia seria que o atacante de 32 anos voltasse ao Inter já em janeiro, antes do término de seu contrato no Shakhtar, para herdar a camisa 10 de D'Alessandro, que recentemente anunciou sua aposentadoria.

Para isso, porém, o clube teria que desembolsar um alto valor para tirá-lo do time ucraniano - isso além dos R$ 800 mil que o jogador pediu de salário, o que foi considerado alto pelo Inter. Porém, ainda segundo Ernst, trazer Taison de volta é obsessão da diretoria.

Com a pausa do e da Liga Europa, que só voltam em fevereiro, Taison está em período de férias, que veio passar no Brasil, mas especificamente na casa de sua família, em , no Rio Grande do Sul. A proximidade pode facilitar as conversas com o Inter.