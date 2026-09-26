O técnico da seleção da Inglaterra lamentou os erros que permitiram a virada da Espanha no estádio de Wembley, ressaltando que "neste nível, os detalhes são importantes".

A Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2 na noite de sábado, na primeira rodada das disputas do primeiro caminho da Liga das Nações da Europa, depois que a equipe de Tuchel falhou em manter a vantagem de 2 a 1 com que encerrou o primeiro tempo.

Tuchel explicou o motivo de deixar Trent Alexander-Arnold fora do time titular e disse que a Inglaterra precisa aproveitar o que aprendeu antes do confronto com a República Tcheca em Praga.

Ele acrescentou após a partida, conforme noticiado pelo site espanhol okdiario: "Enfrentamos a melhor equipe do mundo, mas cometemos muitos erros, especialmente nos primeiros dez ou doze minutos, e no ataque que resultou no gol de empate".

Tuchel considera que a Inglaterra apresentou uma "atuação excelente" no primeiro tempo e no início do segundo, e enfatizou: "Diante de um adversário como esse, você tem que aproveitar as meias-chances. No último terço do campo, faltou-nos execução e tranquilidade".

O técnico da Inglaterra prosseguiu: "Queríamos ser nós a derrotá-los, e sentimos que éramos capazes disso entre os dois tempos, e por causa da nossa atuação no segundo tempo. Mas perdemos".

Ele afirmou que a seleção da Espanha "foi mais tranquila e precisa em transformar nossos erros em chances concretas".





Modelo de sucesso?

Tuchel rejeitou considerar o gol de Gordon um modelo da forma como a Inglaterra alcança o sucesso, e disse: "Não, o gol veio de um contra-ataque", conforme publicado pelo Mirror.

E explicou: "Se você quiser chamar assim, foi um roubo de bola e uma transição espetacular. Marcamos gols incríveis, e poderíamos ter criado mais se tivéssemos sido mais decisivos nos últimos 20 metros".

Ele acrescentou: "O esforço feito sem a bola também faz parte da nossa identidade, e a ousadia e a coragem para roubar bolas nas zonas avançadas foram excepcionais. Acredito que roubamos cerca de 12 ou 15 bolas a mais que a Espanha em seu campo de defesa, mas não conseguimos transformar um número suficiente delas em chances e gols, senão teríamos vencido a partida".

A ausência de Trent

Tuchel justificou a permanência de Trent Alexander-Arnold no banco de reservas, dizendo que "a partida exigiu um grande esforço defensivo, por isso ele deu prioridade à velocidade e à capacidade do lateral escolhido de jogar também como zagueiro central quando a seleção inglesa atua com três defensores".

Ao ser perguntado sobre Lewis Hall, disse que não queria arriscar depois que o jogador se ausentou dos treinos no início da semana por sentir desconforto: "Ele terá outras oportunidades, temos três partidas restantes pela frente".

Concluiu, quando questionado sobre a próxima partida com a República Tcheca: "Apontar os erros de cada jogador individualmente e aconselhá-los a não repeti-los não vai adiantar. Os erros foram muitos, mas há aspectos positivos sobre os quais podemos construir. Precisamos dos pontos, e queremos nos classificar".