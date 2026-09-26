O técnico da seleção da Inglaterra lamentou os erros que permitiram à Espanha reagir no estádio de Wembley, ressaltando que "neste nível, os detalhes são importantes".

A Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2 na noite de sábado, na primeira rodada da disputa do primeiro caminho da Liga das Nações da UEFA, depois que a equipe de Tuchel não conseguiu manter a vantagem de 2 a 1 com a qual encerrou o primeiro tempo.

Tuchel explicou o motivo de ter deixado Trent Alexander-Arnold fora da escalação titular e afirmou que a Inglaterra precisa aproveitar o que aprendeu antes do confronto com a República Tcheca, em Praga.

Após a partida, segundo o que foi divulgado pelo site espanhol okdiario, ele acrescentou: "Enfrentamos a melhor equipe do mundo, mas cometemos muitos erros, especialmente nos primeiros dez ou doze minutos, e no lance que levou ao gol de empate".

Tuchel considera que a Inglaterra apresentou uma "atuação muito boa" no primeiro tempo e no início do segundo, e enfatizou: "Diante de um adversário como esse, você precisa aproveitar as meias-chances. No último terço do campo, nos faltou execução e tranquilidade".

O técnico da Inglaterra prosseguiu: "Queríamos ser nós a derrotá-los, e sentimos que éramos capazes disso entre os dois tempos, e por causa da nossa atuação no segundo tempo. Mas perdemos".

Ele ressaltou que a seleção da Espanha "foi mais tranquila e precisa em transformar os nossos erros em chances concretas".





Modelo de sucesso?

Tuchel rejeitou considerar o gol de Gordon como um modelo da maneira como a Inglaterra alcança o sucesso, e disse: "Não, o gol veio de um contra-ataque", segundo o que foi publicado pelo Mirror.

Ele explicou: "Se você quiser chamar assim, foi um roubo de bola e uma transição fantástica. Marcamos gols impressionantes, e poderíamos ter criado mais se tivéssemos sido mais decisivos nos últimos 20 metros".

E acrescentou: "O esforço feito sem a bola também faz parte da nossa identidade, e a ousadia e a coragem em roubar bolas nas zonas avançadas foram excepcionais. Acredito que roubamos cerca de 12 ou 15 bolas a mais do que a Espanha no campo dela, mas não conseguimos transformar um número suficiente delas em chances e gols, caso contrário teríamos vencido a partida".

Ausência de Trent

Tuchel justificou a permanência de Trent Alexander-Arnold no banco de reservas dizendo que "a partida exigiu um grande esforço defensivo, por isso priorizou a velocidade e a capacidade do lateral escolhido de atuar também como zagueiro central quando a seleção inglesa joga com três defensores".

Ao ser questionado sobre Lewis Hall, disse que não queria correr riscos depois que o jogador faltou aos treinos no início da semana por sentir desconforto: "Ele terá outras oportunidades, temos três partidas restantes pela frente".

E concluiu, ao ser perguntado sobre a próxima partida contra a República Tcheca: "Apontar os erros de cada jogador individualmente e aconselhá-los a não repeti-los não vai adiantar. Os erros foram muitos, mas há aspectos positivos sobre os quais podemos construir. Precisamos dos pontos e queremos nos classificar".