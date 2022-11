Quem é Bruno Lage, treinador português cotado para assumir o Corinthians?

Equipe alvinegra ficou sem treinador para a próxima temporada após saída de Vitor Pereira; possível escolha do clube foi "aprovada" por diretoria

O nome da vez para substituir Vítor Pereira no Corinthians é o de Bruno Lage. Como mostrou a reportagem da GOAL, o treinador português foi oferecido pelo empresário iraniano Kia Joorabchian e a diretoria alvinegra gostou do que viu.

Desempregado desde o começo de outubro de 2022, quando deixou o Wolverhampton, o treinador está livre no mercado e estaria disposto a vir ao Brasil, mais especificamente no Corinthians. A diretoria do Timão prioriza um treinador europeu para a temporada de 2023, muito por conta do trabalho realizado por Vítor Pereira. O clube do Parque São Jorge quer seguir com o mesmo ritmo no dia a dia do futebol.

Por conta disso, Bruno Lage foi um dos nomes aprovados. O treinador português de 46 anos é considerado muito promissor, embora tenha apenas dois trabalhos em sua curta carreira até aqui. Com passagens por times de base do Benfica, foi o principal responsável por alçar nomes como João Félix e Rúben Dias aos profissionais. O bom trabalho com os “miúdos”, como falava VP, é visto como essencial para as pretensões corinthianas.

Sua carreira no time de cima começou em 2019 e não poderia ter sido melhor: terminou a temporada como campeão de liga principal de Portugal. Deixou o clube em junho de 2020, após uma sequência de maus resultados, com 76 jogos feitos, com 51 vitórias, 12 empates e apenas 13 derrotas. Foi substituído por Jorge Jesus que, por sua vez, deixava o Flamengo para retornar à Europa.

Após a passagem nos Encarnados, chegou a oportunidade no futebol inglês. Lage assumiu o comando do Wolverhampton e deixou o time na décima posição em sua primeira temporada na Premier League. Nesta atual temporada, porém, foi demitido em outubro, assim como aconteceu em Portugal, por conta de uma sequência de maus resultados. Lá, fez 51 jogos, com 19 vitórias, 10 empates e 22 derrotas.

Os times de Bruno Lage costumam jogar no clássico 4-4-2, com muita pressão e intensidade, com seus atacantes marcando a saída de bola adversária. Além disso, é um treinador que gosta de ofensividade e busca sempre jogar pra frente. É considerado estudioso e teve uma boa relação com seus elencos até aqui. Diferentemente de Vítor Pereira, o técnico é mais tranquilo, na dele, ou, como vem sendo falado, mantém o ‘low profile’.

A questão financeira é um dos maiores entraves do negócio. Bruno Lage, assim como VP, traria mais cinco integrantes em sua comissão técnica, o que pode deixar a contratação ainda mais cara.

Se vier, o português deve ter seu trabalho medido pelos resultados que Vitor Pereira, seu compatriota, conseguiu em um ano de Corinthians: o time chegou às quartas de final da Copa Libertadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil e encerrou a Série A do Campeonato Brasileiro na quarta colocação.