Quem deve ser o novo técnico do Corinthians?

Vítor Pereira confirmou que não ficará no CT Joaquim Grava em 2023. Tite e Juan Pablo Vojvoda são os prediletos da diretoria para a próxima temporada

O Corinthians confirmou, na tarde deste domingo (12), que o técnico Vítor Pereira não permanecerá no clube em 2023. Com a saída do estrangeiro, a diretoria mira dois nomes para o cargo no mercado da bola: Tite e Juan Pablo Vojvoda, conforme adiantado pela GOAL.

O predileto da cúpula é Tite, atualmente na seleção brasileira. O técnico já anunciou que não seguirá na equipe nacional após a Copa do Mundo, que se encerrará em 18 de dezembro. A ideia era contratá-lo como substituto de VP para a próxima temporada.

A diretoria já fez consulta à equipe técnica de Tite para consultar a situação depois do torneio entre seleções, que acontecerá no Qatar. O preparador físico Fábio Mahseredjian foi procurado pelo gerente de futebol Alessandro Nunes. O executivo corintiano tenta convencer o comandante de voltar ao CT Joaquim Grava por meio do integrante da comissão.

Mesmo que exista a tentativa, a diretoria do Corinthians sabe da dificuldade de contratá-lo. Tite prefere dar um tempo na carreira por seis meses — até junho de 2023 — e depois assumir um time do futebol europeu. Ele informou a situação ao presidente Duílio Monteiro Alves.

Outro nome que agrada é o de Juan Pablo Vojvoda, que definirá nesta semana o futuro. O técnico tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 e não deve seguir no clube para a próxima temporada.

O argentino agrada a mais de um clube do futebol brasileiro, mas só decidirá o destino nos próximos dias. O estrangeiro está disposto a assumir um novo clube e, inclusive, está disposto a seguir no país.