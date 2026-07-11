A seleção da Espanha se prepara para enfrentar a França na próxima terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “Sport” informou que o presidente do Barcelona, Juan Laporta, assistirá à partida, que será disputada na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

Está previsto que Laporta viaje para Dallas na segunda-feira, para acompanhar a partida das arquibancadas, e sua estadia nos Estados Unidos poderá se estender por mais alguns dias caso a seleção espanhola consiga eliminar a França.

A presença do maior dirigente do Barcelona na Copa do Mundo não é uma surpresa, especialmente porque os sucessos da seleção espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, se baseiam em grande parte na presença de oito jogadores do Barcelona em seu elenco: Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Juan García, Eric García e Dani Olmo.

Independentemente da variação em suas participações nas partidas, os jogadores do Barcelona têm desempenhado um papel fundamental no excelente desempenho da seleção espanhola durante o torneio.

A viagem de Laporta a Dallas não será a primeira presença oficial do Barcelona nesta edição da Copa do Mundo.

No último fim de semana, o diretor esportivo do clube catalão, Deco, viajou para os Estados Unidos, onde assistiu à partida das oitavas de final entre Espanha e Portugal, testemunhando um dos confrontos mais marcantes do torneio.