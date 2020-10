Perdido no Barcelona, Koeman precisa tentar recuperar Griezmann

Questionado e no banco de reservas, francês busca recuperar bom futebol no clube catalão

Desde que deixou o , Antoine Griezmann convive com duras críticas e questionamentos no . Após ver o seu desempenho despencar na última temporada, o francês ainda retomou o seu bom futebol e agora o técnico Koeman busca recuperar o seu jogador. Mas será que ele é capaz?

Na derrota para o Real Madrid por 3 a 1 no último sábado (24), Griezmann jogou apenas nove minutos, quando a equipe já estava debilitada e não conseguia ameaçar o rival. O técnico holandês, completamente incapaz no banco, não fez alterações até os 37 minutos do segundo tempo.

É preciso agradecer a Koeman por dar oportunidades aos jovens, é claro, mas não em troca de deixar no banco um dos melhores atacantes do mundo. A missão de Koeman é encontrar um lugar para Griezmann sem ter que abrir mão de Ansu Fati e Pedri.

Contra o Real, Pedri passou praticamente despercebido. Qual foi a premissa de Koeman? Deixar Griezmann de fora a todo custo no jogo mais importante desde que o treinador chegou ao Barcelona. Honestamente, não é compreendido.



Talvez tudo possa ser entendido lendo nas entrelinhas as mensagens que Koeman deixou ao francês em uma coletiva de imprensa nas últimas semanas. Relacionamento ruim antes de começar? Esperamos sinceramente que não.

É óbvio que Griezmann não começou bem a temporada e a última também não foi boa. Além do mais, o francês também não lembro o jogador talentoso que atingiu seu apogeu esportivo com Simeone no Atlético de Madrid. Koeman, que lhe deu confiança no início da temporada, não pode tirá-la assim de uma só vez.

Koeman tem muito trabalho, mas uma de suas principais premissas deve ser recuperar um dos melhores jogadores que possui. Há treinadores que pagariam qualquer coisa para ter Griezmann em seu time, enquanto o jogador fica no banco.